Белоруссия призвала Польшу выдать создателей telegram-канала НЕХТА

Белоруссия требует от Польши выдать основателя telegram-канала НЕХТА Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. МИД Белоруссии передал соответствующую ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Мартину Войцеховскому.

«Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы «НЕХТА» и «НЕХТА Live». Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», — говорится в сообщении МИД.

Ранее СК Белоруссии обвинил Путило и Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, в их отношении возбуждено уголовное дело из-за действий, «направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». Речь идет о возбуждении вражды в отношении представителей власти и правоохранителей.

В октябре суд признал telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами. После этого канал сменил логотип и название на «НЕХТА Live».