Глава ВОЗ: Сама по себе вакцина не положит конец пандемии

Сама по себе вакцина не положит конец пандемии коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, людям все равно нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

«С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их, — пишет Гебрейесус в Twitter. — Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска. Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности».