Тихановская надеется на расширение санкционного списка ЕС до 200 человек

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что договаривается о расширении санкционного списка Евросоюза в отношении Минска.

«С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Тихановской.

Ее команда добивается пересмотра международных программ поддержки, «чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу». Кроме того идет работа, чтобы «иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными — это Беларусбанк и Белагропром». Также обсуждается возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift и ограничение на закупку нефтепродуктов и другой продукции госпредприятий из Белоруссии.