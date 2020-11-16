Производители заявили о высокой эффективности вакцины от коронавируса Moderna

Вакцина Moderna эффективна против коронавируса на 94,5%, сообщила американская компания. В исследовании приняли участие 30 тыс. человек. 15 тыс. из них получили плацебо, а другие 15 тыс. — вакцину. Только у пяти, получивших вакцину развился Covid-19. Никто из них серьезно не заболел, передает CNN.

Компания заявляет, что у вакцины не выявлено серьезных побочных эффектов. Moderna планирует подать заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для получения разрешения на производство вскоре после того, как уже в этом месяце соберет дополнительные данные о безопасности.

Вакцины Pfizer и Moderna дают схожие результаты, потому что они используют одну и ту же технику для активации иммунной системы организма. Обе вакцины вводятся двумя дозами с интервалом в несколько недель. Но вакцина Moderna имеет значительное практическое преимущество. Вакцина Pfizer должна храниться при температуре минус 75 градусах по Цельсию, а вакцина Moderna при минус 20. Это означает, что вакцину Moderna можно хранить в легкодоступном морозильнике, который есть в большинстве кабинетов врачей и аптек. Еще одно преимущество вакцины Moderna заключается в том, что ее можно хранить в холодильнике в течение месяца. Вакцина Pfizer может храниться всего пять дней.