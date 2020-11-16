Глава МИД Армении уходит с поста

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал заявление об увольнении, сообщила пресс-секретарь министерства Анна Нагдалян. За несколько минут до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте о своем решении отправить главу МИД в отставку, передает «Sputnik Армения».

Пашинян заявил, что переговорный процесс, сформировавшийся к 2018 году, необратимо вел к сдаче территорий. Он добавил, что переговоры шли о передаче Азербайджану города Шуши. Между тем, ранее Анна Нагдалян заявила, что ни на одном этапе мирного переговорного процесса не стоял вопрос отказа от Шуши.

В ночь на 10 ноября глава правительства Армении официально объявил о падении Шуши и решении подписать трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе. Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок. Это вызвало недовольство в армянском обществе. Уже несколько дней оппозиция проводит митинги, требуя отставки премьера.