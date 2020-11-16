Саша Филипенко: Путеводитель по Минску

Метро работает, но пять дней в неделю. Мобильный интернет тоже. Ковида нет, но все чаще есть. На улицах грязно — повсюду взводы мусора. Все лучшие рестораны закрыты, галереи тоже. Если за утренней чашечкой кофе вы любите читать свежую и независимую прессу — помогите с ее публикацией и распространением. Если хотите посмотреть постановки национального драматического театра — привезите с собой актеров (местных уволили). Если вы журналист — вас не пустят. Если бывший студент — тоже. Если вы бездарный пропагандист или штрейкбрехер — вам будут рады и, так как у нас Союзное государство, визы вам не нужны. Если вы не знаете какую одежду взять в дорогу — выбирайте спортивное и не забывайте про пуховики — у нас не холодно, но в них удобнее спать на нарах. Если любите кататься на велосипеде — велодорожек много, но вы фашист. Почему? Этого бесполезного вопроса в Беларуси давно нет. Если встретите человека с камерой или пустым взглядом — это тихарь. Он безобиден, можно покормить с руки. Человек с языком в жопе — футболист национальной футбольной сборной. Если такой же, но повыше — известный хоккеист. С красно-зелеными флагами гулять можно, с бело-красно-белыми нельзя. Ничего не перепутайте! В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя. Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно. Наркотиков в городе нет — все сожрали ОМОНовцы. Если к вам пристает агрессивно настроенный человек — не спорьте — это милиционер. Если рядом остановился микроавтобус — бегите, но не трусцой, а во всю мощь. В общем, добро пожаловать в Минск, ничего не бойтесь и много гуляйте — могут и не посадить — все тюрьмы переполнены

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