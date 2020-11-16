Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила меньше 60 лет

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего жителя России за 2020 год составила 58,9 года. Об этом говорится в письме Минтруда, направленном губернаторам, пишет Znak.com.

Самая низкая продолжительность здоровой жизни ожидается в Ненецком автономном округе — 43,9 года. В Еврейской автономной области этот показатель достигает 48,3 года, а в республике Марий Эл — 49,9 года. Самую долгую здоровую жизнь Минтруд прогнозирует жителям Дагестана (68,2 года), Татарстана (66,9 года) и Чеченской республики (66,4 года). Высокие показатели также в ХМАО-Югре (62,4 года), Москве (61,6 года) и Ярославской области (61 год).

В рамках нацпроекта «Демография» власти планируют увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет к концу 2024 года.