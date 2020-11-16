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На Алтае задержали руководителя экологического фонда во время охоты на краснокнижных баранов

16.11.2020

ФСБ задержали сотрудника региональной Дирекции особо охраняемых территорий Алтая Эрмена Суркашева, который сопровождал московского бизнесмена на охоте на краснокнижных горных баранов. Об этом пишет «Тайга.инфо» и сообщает пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский».

Пограничное управление ФСБ обнаружило у охотников огнестрельное оружие. Их заметили на расстоянии выстрела от стада архаров. Сами задержанные утверждают, что приехали стрелять в сибирского горного козла, но как сообщают в нацпарке, на данном участке козероги давно не обитают.

«Экологам и местным жителям известно, на данном участке козероги давно не обитают. За десять лет исследований именно на этой территории ученые нацпарка не зарегистрировали ни одной особи. Численность горного козла в республике за последние годы сократилась в разы, вместе с тем охота на него не только продолжается — имеются попытки поставить этот процесс на коммерческий поток. Единственное копытное, которое здесь фиксируют — аргали. Сейчас у аргали идет активная фаза гона: животные сконцентрированы в крупные стада», — рассказали экологи.

Эрмен Суркашев возглавляет экологический фонд «Аргут» в Горно-Алтайске. Ранее он был директором государственного природно-хозяйственного парка «Аргут».

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