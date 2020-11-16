Додон намерен обжаловать результаты выборов

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, проигравший выборы Майе Санду, заявил, что намерен опротестовать итоги голосования. По его словам, на прошедших выборах выявлено много нарушений.

«Поздравляю предварительно Майю Санду, но я обязан защитить голос тех, кто за меня его отдал. На всех этапах - через ЦИК, суд, Конституционный суд», — цитирует Додона «Sputnik Молдова».

Президент также призвал своих сторонников к спокойствию: «Категорически никаких дестабилизации и протестов. Я скажу, если надо выходить на улицы. Не поддаемся на провокации, не выходим на протесты. Идем законным путем. Если инстанции подтвердят, что все прошло законно, то тогда поставим точку в этой электоральной кампании».

Согласно данным ЦИК Молдавии, во втором туре президентских выборов Майя Санду набрала 57,75% голосов.



Она была министром просвещения страны с 2012 по 2015 год и премьер-министром с 8 июня по 14 ноября 2019 года. Санду известна своей поддержкой интеграции с Европейским союзом, улучшения отношений с Румынией и Украиной. Она выступает за вывод российских военных из зоны конфликта в Приднестровье.