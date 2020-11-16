Алексей Макаркин: Майя Санду — президент Молдовы

В продолжение моих недавних записей про внешнеполитические вызовы России в последние месяцы.

Майя Санду — президент Молдовы. Завершила свое образование в США, работала во Всемирном банке, министр образования (выступала за приоритет в школах английского языка над русским), лидер проевропейской партии, недолговременный премьер-министр. Основные месседжи — европейская интеграция и борьба с коррупцией.

Яркий пример смены поколений — уже в первом туре она получила относительное большинство. Ставка Игоря Додона на молдавскую (в противовес румынской) идентичность, связи с Россией (публично акцентировавшиеся, чтобы сохранить приднестровские голоса, но при этом аккуратно лимитирумые) и традиционную нравственность (опора на церковь) оказалась менее убедительной. А перед вторым туром Санду договорилась с популистом Ренато Усатым и укрепила лидирующие позиции.

Теперь Санду придется иметь дело с коррумпированным, предельно прагматичным и изрядно циничным политическим классом. Ее ставка (как и Усатого, партия которого сейчас не представлена в парламенте) — на скорейшие парламентские выборы. Но прочного большинства у нее, видимо, не будет — придется договариваться, идя на компромиссы и размывая свою повестку. Но это частые проблемы в рамках конкурентной политики.