Президент Турции внес в парламент указ об отправке военных в Азербайджан

Турецкий парламент рассмотрит вопрос отправки военных в Азербайджан. Проект указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня представлен на утверждение депутатов, передает Anadolu. Турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках турецко-российского наблюдательного центра.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.