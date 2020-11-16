К МКС запустили корабль Crew Dragon компании SpaceX

В ночь на 16 ноября NASA и компания SpaceX успешно запустили пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции. Это первый регулярный полет на орбиту для корабля SpaceX после двух испытательных миссий.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем была запущена с площадки, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 3 часа 27 минут по московскому времени. Отделение первой ступени прошло штатно, и через девять с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. SpaceX намерена использовать этот разгонный блок для следующего запуска Crew Dragon, передает Newsru.com. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 17 ноября.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.