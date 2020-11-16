Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии

На президентских выборах в Молдавии побеждает Майя Санду. Согласно данным ЦИК, после обработки более 99% протоколов лидер проевропейской Партии действия и солидарности набирает более 57% голосов, ее соперник — действующий глава государства Игорь Додон — более 42%.

Как сообщает Euronews, Санду заручилась поддержкой более 60% жителей Кишинева, при этом оглушительную победу она одержала среди молдаван, проживающих за границей — там она набрала свыше 92% голосов.

Явка во втором туре выборов составила более 52%. А самой активной категорией стали граждане в возрасте от 56 до 70 лет — около 32% проголосовавших.