Более 1100 человек задержали силовики в Белоруссии

Белорусские силовики в воскресенье задержали 1127 протестующих, подсчитали в правозащитном центре «Весна». Задержаны оказались и около 20 журналистов, передает «Интерфакс».

Акция 15 ноября называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти погибшего Романа Бондаренко. Участники намеревались пройти от станции метро «Пушкинская», где погиб Александр Тарайковский, ставший первой жертвой событий, последовавших после выборов президента, до «Площади перемен», где 11 ноября был избит Бондаренко, сообщает TUT.BY.

Демонстрантам не дали сформировать большую колонну. Как только люди пытались собраться в группы, их тут же разгоняли, избивали и задерживали. Тем не менее, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Пушкина и направились к Орловской. Несколько тысяч человек скандировали «Я выхожу».