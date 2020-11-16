СК отказался возбуждать дело о доведении Ирины Славиной до самоубийства

Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по статьям «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему после гибели журналистки Ирины Славиной. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на адвоката Александра Караваева, который представляет семью журналистки.

В постановлении утверждается, что следователем «не усматриваются объективные данные», которые бы подтвердили состав преступления «доведение до самоубийства» или «склонение» к нему.

Возбудить уголовное дело ранее требовали правозащитники, родственники и коллеги Ирины Славиной, главного редактора информационного портала Koza.press, которая покончила с собой, оставив сообщение: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». По мнению коллег и близких, поводом мог стать прошедший накануне обыск. Из постановления СКР об отказе возбуждать дело о доведении до самоубийства следует, что обыск в квартире журналистки проходил «при корректном поведении участников». В постановлении также говорится, что Славина «…с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности».

Тем не менее адвокат Александр Караваев утверждает, что проверка продолжается. По его словам, руководитель следственного отдела Владимир Карпухин сообщил, что готовится документ об отмене отказа в возбуждении дела.