Григорий Мельконьянц: Отругали, наградили, уволили

30 сентября — ЦИК выражает недоверие Миненко и его комиссии.

6 ноября — Путин проводит встречу с Памфиловой.

11 ноября — Миненко вручают Ордена Почета.

11 ноября — Памфилова: «Я не могу в это поверить — этого не может быть!…».

12 ноября — отставка Миненко по личному заявлению.

13 ноября — губернатор дает два рабочих дня для приема кандидатур на вакантное место.

13 ноября — Булаев напомнил, что решение о кандидатуре на должность председателя горизбиркома принимает ЦИК.

Что сухом остатке

1. Ценной больших усилий Элла Памфилова добилась своего, и с поста ушел одиозный председатель комиссии, но это выглядит так, что ее решили уважить и пошли на встречу.

2. Однако когда демонстративно на пятый день после встречи Путина с Памфиловой губернатор от его имени с почестями вручает высокую государственную награду Орден Почета все тому же одиозному председателю — это ничто иное как сигнал всем оставшимся в системе комиссий: своих не бросаем, работаем как работали.

3. В зависимости от того, кто возглавит избирком, уход Миненко может немного встряхнуть комиссию, но основная масса проблем в городе с выборами, которые власть считает не проблемами, а возможностями получения нужных результатов, останутся.

4. Поспешность Смольного по назначению сменщика Миненко говорит о большой нервозности, так как похоже, что планируется проигнорировать кандидатуру ЦИК, которую по закону Центризбирком планирует внести.

5. В пятницу 13 ноября Смольный опубликовал объявление о приеме кандидатур и отвел издевательский срок — до понедельника (два рабочих дня). При этом объявление предлагает отправить предложение кандидатуры по почте, а если на́рочно, то приводят график приема документов, выходящий за пределы отведенных дней, явно вводящий читателей в заблуждение.

6. Необходимо, как предлагал ЦИК, заново сформировать комиссию на конкурентной основе. Достойных людей в городе много.

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