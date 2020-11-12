Главное в политике за 12 ноября

ГЛАВНОЕ

• Алексея Навального могли отравить либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

• «Лавров недвусмысленно говорит, что к отравлению имели отношение люди, летевшие с Алексеем на медицинском борту. То есть немецкие врачи, Юля Навальная и я», — отмечает глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. — Когда все эти Лавровы, Захаровы и ко позорятся так на весь мир, им хоть чуточку стыдно и неприятно ? Ну понимают же, что беспомощно врут, и их «западные партнеры» считают их либо умственно отсталыми, либо преступниками. Или служебная квартира того стоит?»

• «Позиция «Навального отравили в Германии» — самая идиотская из всех, — считает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. — Она даже более безумна, чем утверждения, что его не травили вовсе. Человек потерял сознание в самолете из Томска в Москву, впал в кому на три недели, но отравили его, конечно, в Германии!»

• Россия вводит ответные санкции против «руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции» из-за ситуации с Навальным, сообщил Лавров.

• Москва может задуматься о выходе из ОЗХО, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «То есть для сокрытия одной попытки убийства Россия готова выйти из организации по запрещению химического оружия <…> Еще один пример того, как личные путинские капризы/преступления вредят долгосрочным интересам страны», — отметил Навальный.

СУД

• Верховный суд освободил из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела — мера пресечения изменена на запрет определенных действий.

• Третье судебное разбирательство дела историка Юрия Дмитриева начнется в Петрозаводском городском суде 24 ноября.

• КС отказался рассматривать жалобу политика Владимира Милова с требованием отменить назначение административных арестов мужчинам с детьми младше 14 лет.

• Новое уголовное дело возбудили против директора ФБК Ивана Жданова — причиной стала невыплата фондом 29 млн руб. по иску компании «Московский школьник». Долг ФБК перед этим пищевым комбинатом ранее выкупил бизнесмен Евгений Пригожин.

• Суд рассмотрит ходатайство экс-губернатора Кировской области Никиты Белых о замене оставшегося срока заключения в колонии более мягким видом наказания.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Продлены налоговые каникулы для ряда пострадавших от пандемии отраслей.

• Россия выделила Сирии более $1 млрд. «Нищета российских граждан и бедность российских регионов является сознательной платой Владимира Путина за поддержку диктаторских режимов по всему миру. Асад и Лукашенко ближе и нужнее Путину, чем граждане России», — пишет депутат псковского парламента Лев Шлосберг, отмечая, что правительство выделило одному из беднейших регионов — Псковской области лишь 20 млрд руб., которые поступят в течение 10 лет.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Военная разведка руководила и контролировала журналистов из проекта Bonanza media, которые распространяли фейки о сбитом малайзийском лайнере рейса MH17, пишут в своем расследовании Bellingcat и The Insider.

АРМЕНИЯ

• Уголовные статьи о массовых беспорядках, а также нарушении правил обращения с документами, содержащими государственную тайну, вменяют десяти лидерам оппозиции в Армении — в стране продолжаются протесты, накануне парламент не смог собраться в достаточном количестве, чтобы обсудить вотум недоверия премьеру Николу Пашиняну, и денонсацию соглашения по Нагорному Карабаху.

• «Государственный переворот в Армении на фоне представляется практически неминуемым, — пишет политолог Аркадий Дубнов. — Столь же очевидно, что любой следующий за ним армянский лидер может прийти к власти нынче не иначе как на волне глубокого негодования в связи с предательством Россией своего союзника. Ничего позитивного такая волна, скорее всего, не принесет ни России, ни Армении».

• Армения никогда не смирится с потерей Арцаха, а вошедший во вкус Азербайджан, будет искать время и повод для дальнейшего расширения подконтрольной территории, уверен политик Андрей Нечаев: «Российские миротворцы будут под неизбежным прицелом, дай бог если просто критики, обеих сторон. В итоге конфликт не погашен навсегда. Вопрос лишь в том, как скоро его тлеющие угли породят новое пламя конфликта».