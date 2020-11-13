Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар»

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», рассказывающий о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом ТАСС сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Фильм ранее получил специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.



Выступление жителей Новочеркасска в июне 1962 года в ответ на повышение цен было подавлено силовиками, а вся информация, в том числе о количестве погибших и раненых, засекречена. Семерым из «зачинщиков» забастовки вынесли смертные приговоры, более ста человек получили различные сроки заключения. В 1996 году всех осужденных реабилитировали.