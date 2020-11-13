Евросоюз осудил убийство Романа Бондаренко и заявил о возможности новых санкций против Минска

«Постыдным результатом действий белорусских властей» назвали в Евросоюзе гибель избитого в Минске Романа Бондаренко, заявив о готовности ввести новые санкции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что руководство Белоруссии не только занимаются жесткими репрессиями граждан, но и создали среду, в которой может твориться насилие. Власти игнорируют не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и не считают его жизни, заявил Боррель.

«Европейский союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям г-на Бондаренко. ЕС солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа. ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан <…> Европейский союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции», ― говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Бондаренко умер 12 ноября в реанимации. За день до этого его избили во дворе собственного дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать красно-белые ленты. Сегодня по всей Белоруссии проходят акции памяти.

