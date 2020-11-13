«Тотальный диктант» может остаться без зарубежных площадок из-за позиции Россотрудничества на счет выбранного автора текста

После объявления автора «Тотального диктанта―2021», которым выбрали Дмитрия Глуховского, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство отказывается от поддержки проекта. Это значит, что площадок акции на территории центров Россотрудничества не будет.



«С 2012 года по всему миру на базе РЦНК организуются площадки Тотального диктанта, многие сотрудники центров являются городскими координаторами акции. Мы знаем, что и для них, и для участников это не просто мероприятие, а праздник русского языка, объединяющий людей по всему миру вне зависимости от их национальности, религии и политических взглядов. Нам очень жаль, что площадки Россотрудничества не будут участвовать в диктанте», — заявила директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Это точно связано с моей политической позицией, — сказал в интервью РБК Глуховский. — Евгений Примаков, который такое решение принял, изначально в своем первом Telegram-посте, который он потом отредактировал, написал, что я русофоб и что нам с Россотрудничеством не по пути. С этим трудно поспорить: нам с Россотрудничеством действительно не по пути. Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом. Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определенные недостатки и предлагая пути к их исправлению».Ребковец в свою очередь подчеркивает, что «Тотальный диктант» ― общественная акция, решения в которой продиктованы исключительно просветительскими целями: «Проект был и остается вне политики — это наш основной принцип. Среди авторов Тотального диктанта были люди, которые придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее сегодня в России. Объединяло и объединяет этих людей одно — любовь к русскому языку, писательский талант и желание трудиться вместе с нами над повышением уровня грамотности в современном мире».«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Его уникальный текст каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.