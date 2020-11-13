Онкологи, благотворители, шахматисты — кого выселят после изменения закона об НКО

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества одобрил правительственный законопроект, ужесточающий контроль за НКО-«иноагентами» и усложняющий работу филиалов иностранных НКО. Принятие поправок грозит «выселением» как минимум четырем представительствам иностранных НКО в Москве, а также серьезно осложнит работу научного фонда в Новосибирске, который занимается проблемами онкологии, пишут «Открытые медиа».

Согласно поправкам, кроме прочего, иностранным НКО и НКО-иноагентам запретят иметь регистрацию в жилых помещениях. Именно в квартире зарегистрирован, например, российский филиал «Форума им. Р. Коха и И. И. Мечникова» в Новосибирске. Эта организация развивает сотрудничество между Германией и Россией в области онкологии — возит в российские университеты немецких профессоров и организует регулярные обмены между странами для врачей. Основатель и руководитель «Форума» — профессор берлинской клиники «Шарите» Хельмут Хан.

«Реально мы не размещаемся нигде, потому что по роду деятельности организация в лице директора проводит свою работу не в офисе, — рассказал представитель форума в Новосибирске. — Но при очередной регистрации в каком-нибудь фонде или какого-нибудь договора с нас могут потребовать юридический адрес. К примеру, банк может сказать, что мы нарушаем закон, и потребовать регистрацию в нежилом помещении, и нам придется заключать договор аренды с кем-то, который нам не нужен».

В Москве запрет на регистрацию в жилых помещениях может коснуться сразу четырех иностранных НКО. Среди них представительство Международной шахматной федерации (FIDE), президентом которой является бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Федерация проводит шахматные олимпиады, устраивает чемпионаты мира, ведет рейтинги шахматистов и популяризует этот вид спорта. Также нововведения коснутся филиала «Народного союза Германии по уходу за военными могилами», филиала американской протестантской организации «Логос Плейс», занятой благотворительностью, и представительства итальянской организации NADIA Onlus, которая занимается содействием международному усыновлению.