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Жители Белоруссии встают в цепи памяти Романа Бондаренко

13.11.2020

По всему Минску, а также в других городах люди встают в цепи в память о забитом насмерть Романе Бондаренко.



Роман Бондаренко умер в реанимации вечером 12 ноября. За день до этого его избили неизвестные, приехавшие на «площадь Перемен», чтобы срывать красно-белые ленты.



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