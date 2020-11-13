Жители Белоруссии встают в цепи памяти Романа Бондаренко

По всему Минску, а также в других городах люди встают в цепи в память о забитом насмерть Романе Бондаренко.

Минск. Люди стоят в цепи памяти на проспекте Дзержинского, машины сигналят. pic.twitter.com/VPagfETmee — TUT.BY (@tutby) November 13, 2020

Роман Бондаренко умер в реанимации вечером 12 ноября. За день до этого его избили неизвестные, приехавшие на «площадь Перемен», чтобы срывать красно-белые ленты.

Минск. Цепь солидарности возле филармонии. Почтить память Романа Бондаренко люди пришли со свечами, цветами и флагами. pic.twitter.com/JhQn9brKJn — TUT.BY (@tutby) November 13, 2020

Цепи солидарности по всему городу. Водители гудят. МКАД стоит. Минск чтит память убитого карателями Романа Бондаренко минутой молчания. pic.twitter.com/7SKQxYFu67 — РБ головного мозга (@belamova) November 13, 2020