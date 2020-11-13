Жители Белоруссии встают в цепи памяти Романа Бондаренко

По всему Минску, а также в других городах люди встают в цепи в память о забитом насмерть Романе Бондаренко.
Минск. Люди стоят в цепи памяти на проспекте Дзержинского, машины сигналят. pic.twitter.com/VPagfETmee— TUT.BY (@tutby) November 13, 2020
Роман Бондаренко умер в реанимации вечером 12 ноября. За день до этого его избили неизвестные, приехавшие на «площадь Перемен», чтобы срывать красно-белые ленты.
Минск. Цепь солидарности возле филармонии. Почтить память Романа Бондаренко люди пришли со свечами, цветами и флагами. pic.twitter.com/JhQn9brKJn— TUT.BY (@tutby) November 13, 2020
Цепи солидарности по всему городу. Водители гудят. МКАД стоит. Минск чтит память убитого карателями Романа Бондаренко минутой молчания. pic.twitter.com/7SKQxYFu67— РБ головного мозга (@belamova) November 13, 2020
Медики также вышли на минуту молчания, чтобы почтить память погибшего Романа Бондаренко pic.twitter.com/sSB19kKGrh— РБ головного мозга (@belamova) November 13, 2020