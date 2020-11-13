Сергей Жаворонков: Политика первична

Арестовали мэра Томска Ивана Кляйна. Он дважды был избран на прямых выборах при поддержке губернатора Жвачкина, конфликтов с ним не имел. Сам Кляйн - выходец из бизнеса, владелец компании "Томское пиво".

О его хозяйственных качествах люди разного мнения. Кто-то возмущался, что, например, этим летом во многих районах Томска не было горячей воды аж с июня по август. Ну подворовывали наверняка, как везде. Вместе с тем, Томск прекрасно благоустроен (при его-то небольшом бюджете в 13 млрд.р.), в центре города сохранены исторические деревянные дома, которые реконструируются по программе "дом за рубль" - передаются инвестору, который их восстанавливает, на 50 лет в аренду за рубль.

Причина ареста понятна: проигрыш едра на выборах в Томскую городскую думу в сентябре 2020 г. Горький юмор состоит в том, что такое уже было: в 2006 году арестовали и посадили на 10 лет тогдашнего мэра Александра Макарова после тогдашнего провала едра.

PS Михаил Соколов добавляет, что "Томское пиво" предлагали продать. Но это как с Юкосом - политика все же первична, а одновременно находятся и желающие поживиться

PPS Кляйн задержан ФСБ за "превышение полномочий", состоящее в том, что он не выдал разрешение на строительство - вот чертям из ФСБ лучше всех известно, кому выдавать разрешения, а кому нет. Лишнее доказательство того, что ФСБ подобно сталинскому НКВД занимается всем, и прежде всего политикой и переделом собственности. И после Путина одна из главных задач - это новый 1953 год, ликвидация ФСБ в нынешнем виде

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