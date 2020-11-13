Константин Сонин: Международный суд для Лукашенко

Это уже, как минимум, седьмое убийство мирных граждан с начала протестов в августе - в дополнение к сотням покалеченных и тысячам пострадавших сейчас и во время предыдущих протестов. Кроме того, Лукашенко и его окружению (Шейману, Караеву, Кубракову и другим министрам-силовикам) придется отвечать за убийство лидеров оппозиции в конце 1990-х.

Мне кажется, что правильно будет, чтобы новое белорусское правительство создало Международный трибунал по Беларуси по аналогии с Международным трибуналом по Сьерра-Леоне, который в итоге осудил бывшего президента Чарьза Тейлора за убийства и избиения политических оппонентов. Вместе с Тейлором на скамье подсудимых было еще два десятка исполнителей. Часть из них отделалась символическими сроками, но Тейлору осталось сидеть еще примерно 35 лет.

Важно, что в отличие от процесса над Cлободаном Милошевичем, бывшим президентом Сербии, трибунал по Сьерра-Леоне был создан по инициативе правительства Сьерра-Леоне, а не международной организации. Мне вообще чужда идея правосудия, осуществляемого какой-то внешней силой (хотя вмешательство внешней силы может быть оправдано преступлениями правительства внутри страны). Страны должны судить своих преступников сами. Тем не менее, в случае Беларуси, как и в случае Сьерре-Леоне, если страна сама обращается за помощью к международному сообществу с целью осуществить судебный процесс - это правильно.

Когда новое правительство, пусть даже совершенно законное, судит предыдущего лидера - это плохо. Очень трудно обеспечить независимость судей - часто именно потому, что после победы нового режима решения судей определяются ненавистью (пусть и справедливой) к предыдущим лидерам. Это было ошибкой, например, когда американцы передали Саддама Хуссейна, захваченного в ходе войны, новому правительству, состоявшему из врагов Хуссейна. Как бы ни отвратителен был Хуссейн в качестве иракского лидера, то, что он был фактически убит своими противниками без суда - неправильно. Николае Чаушеску, румынский лидер, не менее отвратительный чем Хуссейн, был убит после такого же "псевдосуда" через день после ареста.

Cейчас Лукашенко и его министры уже опасаются такой же участи после потери власти - каждым новым преступлением они только увеличивают опасность для себя. Поскольку терять им нечего, нужно ждать новых преступлений. Это важно, чтобы Светлана Тихановская, другие лидеры оппозиции четко заявили о том, что после смены власти новое правительство будет участвовать в создании Международного трибунала по Беларуси и преступники будут переданы ему для суда. Материалы для трибунала, накапливаются, к сожалению, каждый день.

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