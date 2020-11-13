Врачи не обнаружили алкоголя в крови избитого до смерти минчанина Романа Бондаренко

Вечером 12 ноября в реанимации умер Роман Бондаренко, которого за день до этого избили неизвестные, приехавшие на «площадь Перемен», чтобы срывать красно-белые ленты. В СК заявили, что «при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у Бондаренко диагностирована алкогольная интоксикация».
Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы эту информацию опровергают, пишет TUT.BY. «У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», — рассказал изданию врач.
Вечером 12 ноября, после смерти Бондаренко, на «Площадь перемен» начали приходить люди. Участники акции возложили цветы, поставили лампадки, проезжающие мимо машины сигналили. Память убитого почтили минутой молчания.
Минск, Площадь Перемен. Цветы в память о Романе Бондаренко. pic.twitter.com/LWRJhCHjqg— TUT.BY (@tutby) November 13, 2020