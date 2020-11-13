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Врачи не обнаружили алкоголя в крови избитого до смерти минчанина Романа Бондаренко

13.11.2020

Вечером 12 ноября в реанимации умер Роман Бондаренко, которого за день до этого избили неизвестные, приехавшие на «площадь Перемен», чтобы срывать красно-белые ленты. В СК заявили, что «при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у Бондаренко диагностирована алкогольная интоксикация». 

Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинские документы эту информацию опровергают, пишет TUT.BY. «У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было», — рассказал изданию врач.

Вечером 12 ноября, после смерти Бондаренко, на «Площадь перемен» начали приходить люди. Участники акции возложили цветы, поставили лампадки, проезжающие мимо машины сигналили. Память убитого почтили минутой молчания.

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