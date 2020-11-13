Эксперты не обнаружили доказательств фальсификаций на выборах в США

Голосование по выборам президента США 3 ноября стало самым защищенным в истории Америки, заявили в Агентстве по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA).

«Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была испорчена», — говорится в сообщении.

Заявление было выпущено через несколько часов после того, как Дональд Трамп сделал ретвит бездоказательного утверждения о том, что компания-производитель оборудования для голосования «удалила» поданные за него 2,7 млн голосов, «передав» при этом Джо Байдену сотни тысяч голосов, поданных за Трампа в Пенсильвании и других штатах, отмечает «Голос Америки». Компания Dominion Voting Systems, производитель оборудования для голосования, и канцелярия штата Пенсильвании категорически отвергли утверждения Трампа.