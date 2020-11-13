WP: Байден обсуждает идею сделать Хиллари Клинтон постпредом при ООН

Команда переходного периода Джо Байдена обсуждает идею назначения бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты Хиллари Клинтон постпредом США при ООН. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник.

«Идея, лежащая в основе этого шага, в том, что для Байдена это был бы способ подчеркнуть важность этой должности в его администрации. Кроме того, это повысило бы престиж самой ООН в то время, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене пошли на убыль», — говорит собеседник издания.

Ранее Клинтон на вопрос, согласится ли устроиться на работу в администрации Байдена, ответила, что «готова помочь всем, чем сможет».