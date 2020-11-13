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По подозрению в госизмене арестовали представителя «Аэрофлота» в Великобритании

13.11.2020

За «передачу секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании» Лефортовский суд Москвы арестовал представителя компании «Аэрофлот» Дмитрия Федоткина, его подозревают в госизмене. Сам он, как говорит источник ТАСС, не признает вину.

«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение до сих пор не предъявлено», — сказал источник агентства.

Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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