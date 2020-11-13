Беглов уволил главу горизбиркома Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов уволил председателя городской избирательной комиссии Виктора Миненко, которого ранее лично наградил орденом. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства.

Вероятным новым главой комиссии называют Наталью Чечину, которую называют креатурой Смольного, пишет «Фонтанка». Она возглавляет администрацию Курортного района, а действующего губернатора знает более 20 лет. В 1999 году Беглов сам возглавлял Курортный район, где Чечина работает с 1990 года.

11 ноября Беглов лично наградил Миненко орденом Почета, поблагодарив за работу, в частности за организацию голосования по поправкам в Конституцию. «Я не могу в это поверить — этого не может быть! — прокомментировала награждение глава Центризбиркома Элла Памфилова. — ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В.А. в их числе, естественно, не было <…> Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие».