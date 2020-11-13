ФСБ задержала мэра Томска по подозрению в превышении полномочий

Сотрудники ФСБ задержали мэра Томска Ивана Кляйна, против него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Как сообщили местные СМИ, задержали градоначальника во время селекторного совещания в мэрии.

Как сообщают в региональном управлении СК, по Кляйн в 2016 году, будучи основным акционером ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства внести недостоверные сведения о наличии санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка компании. На основании этих данных, в 2017 году он подписал изменения в Генплан города и Правила землепользования, что помешало строительству жилых домов на этом участке, которое планировал неназванный предприниматель.

Иван Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого был генеральным директором ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 год являлся депутатом областной думы.

«ТВ2» напоминает, что до Ивана Кляйна, были осуждены мэры Томска Александр Макаров и Николай Николайчук. Макаров был арестован в октябре 2006 года, в 2010 году он приговорен к 12 годам колонии строгого режима за злоупотребление служебным положением, вымогательство и получение взятки. В июне 2016 года он вышел на свободу по УДО. Николайчук в 2015 году был признан судом виновным в халатности, его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.