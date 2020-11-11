Главное в политике за 11 ноября

ГЛАВНОЕ

• Задачи и права российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще только будут уточняться в ходе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также не смог подтвердить право военных использовать оружие.

• Сегодня подписан протокол по созданию совместного турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

• Центр будет находиться на территории Азербайджана, пояснили в Кремле — турецких миротворцев в Карабахе не будет.

• Отставки премьера Никола Пашиняна и отмены договоренностей о прекращении войны требуют тысячи митингующих в центре Еревана.

• Депутатам дали время до полуночи, чтобы выразить недоверие премьеру.

• Полиция задержала больше сотни демонстрантов. Задержанным накануне вменяют уголовные статьи о призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

• Баку намерен потребовать от Еревана компенсации за разрушения в Нагорном Карабахе — президент Азербайджана Ильхам Алиев трехстороннее заявление, подписанное 9 ноября, назвал «актом капитуляции Армении».

РЕПРЕССИИ

• Новые основания для проверок и ликвидации некоммерческих организаций предусматривает правительственный законопроект, внесенный в Госдуму — это очередной виток давления на независимое гражданское общество и выстраивание модели полной зависимости работы НКО от оценки власти, говорят правозащитники.

• «Фактически перед нами — врата в ад безграничного произвола», — уверена адвокат Татьяна Глушкова. — Отмечу, насколько за последние годы повысилась всеобщая толерантность к такого рода новостям. Я помню бурю эмоций, вызванную законопроектом об НКО-иноагентах, хотя в тогдашнем виде он и вправду наносил лишь репутационный вред. Реакция на анонсированный контроль за всем, что мы делаем, куда слабее, и сводится в основном к паре нецензурных междометий».

• На 300 тыс. руб. оштрафовали журналиста за метафору — в личном telegram-канале Александр Пичугин о прихожанах церкви в период пандемии сказал, что «конкретная организация» собирает своих «адептов-смертников» в «специально оговоренных местах», где те «сознательно нарушают санитарные правила».

• «Приговор состоялся почти ровно спустя сорок дней после гибели Ирины Славиной, которая подожгла себя как раз из-за преследования силовиками, — отмечает журналист Дмитрий Колезев. — Памятка журналисту и блогеру в 2020 году: аккуратнее с такими художественными приемами как метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, гротеск, перифраз, аллегория, ирония и аллюзия. Текст должен быть простой и ясный, без ненужной зауми. Таким, чтобы даже самый недалекий опер все понял».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Игоря Артемьева на посту главы Федеральной антимонопольной службы сменил бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский, которого называют близким к братьям Ковальчукам.

• «Система государственной власти эволюционирует, — пишет политолог Татьяна Становая. — Вместо прямых ставленников тех или иных крупных игроков важные позиции «заполняются» аватарами. Поэтому никакие Сечины, Чемезовы или Ротенберги/Ковальчуки во власть ни за что не пойдут. Они — пользователи. А молодые технократы — их аватары».