Никита Белых просит о смягчении наказания

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обратился в суд с просьбой о замене оставшегося срока заключения в колонии более мягким видом наказания. Ходатайство Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит 26 ноября, передает ТАСС.

Пресненский суд Москвы в 2018 году признал Белых виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил к штрафу в 48,5 млн руб. и 8 годам колонии строгого режима. Сам он вину свою не признал, заявив в последнем слове, что попытки следствия доказать его вину не увенчались успехом, и выразив сомнение в достоверности показаний, которые дали в суде свидетели по его делу.