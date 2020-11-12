Конституционный суд признал законными административные аресты отцов детей до 14 лет

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу политика Владимира Милова, который требовал отменить назначение административных арестов мужчинам с детьми младше 14 лет, по аналогии с нормой, предусмотренной в отношении женщин.

Милов в жалобе требовал исключения административного ареста для всех родителей с детьми до 14 лет. 27 июля 2019 года его задержали в студии YouTube-канала «Навальный.Live» во время трансляции протестной акции и арестовали на 30 суток за участие в митинге, хотя даже не был на нем. В ходе заседания суда адвокат указывал, что Милов воспитывает двухлетнего сына, но на решение суда это никак не повлияло. Поэтому в жалобе в КС политик заявил, что назначенные ему аресты противоречат сразу трем статьям Конституции о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни.

КС в своем постановлении пояснили, что КоАП действительно «допускает возможность избрания альтернативного наказания <..> Суд назначает арест административные правонарушения лишь в исключительных случаях, когда только применением ареста могут быть достигнуты цели административного наказания». При этом Милов в суде, который принял решение об аресте, не предоставил «каких-либо доказательств того, что применение к заявителю административного ареста повлечет оставление его ребенка без родительского присмотра». Рассмотрение его жалобы «фактически означало бы проверку оспариваемой нормы в порядке абстрактного нормоконтроля», что делается только по запросу органов власти.