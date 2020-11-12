Против директора ФБК возбудили новое уголовное дело

Служба судебных приставов возбудила новое уголовное дело против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

«Не успели закончить с одной уголовкой, как сразу вручили уведомление о возбуждении следующей, эта музыка будет вечной», — сообщил он в Twitter.

«Открытым медиа» он пояснил, что дело завели из-за невыплаты фондом 29 млн руб. по иску компании «Московский школьник». Долг ФБК перед этим пищевым комбинатом ранее выкупил бизнесмен Евгений Пригожин. Аналогичные долги есть у Любови Соболь и Алексея Навального.

Сегодня же Симоновский суд Москвы оставил в силе штраф Жданову в 100 тыс. руб. из-за отказа удалить фильм «Он вам не Димон».