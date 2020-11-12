В Петрозаводске назначили третье разбирательство по делу историка Юрия Дмитриева

В Петрозаводском городском суде вновь начнется разбирательство дела историка Юрия Дмитриева. Первое заседание назначено на 24 ноября, сообщили в «Мемориале».

«Это будет третий (!) по счету судебный процесс по одним и тем же обвинениям. Суд уже дважды признал Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери», — отмечают правозащитники.

По обвинению в «совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней» в июле Дмитриев был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года . В сентябре Верховный суд республики Карелия изменил наказание на 13 лет в колонии строгого режима, приговор вступил в силу. 10 ноября Юрий Дмитриев подал кассационную жалобу на приговор, вынесенный Верховным судом Карелии. На настоящий момент Юрий Дмитриев по-прежнему находится в заключении в СИЗО-1 Петрозаводска.

«Международный Мемориал всегда заявлял о том, что дело Юрия Дмитриева полностью сфабриковано, а его преследование мотивировано политически. Суд, приговоривший Дмитриева к 13 годам заключения и отменивший все оправдательные приговоры, проходил с грубыми нарушениями, не позволяющими говорить даже о внешнем подобии правосудия», — говорится в сообщении организации.