Десяти лидерам армянской оппозиции вменили уголовные статьи

В рамках уголовного дела о протестах в Ереване задержали десять оппозиционных лидеров. Они обвиняются в организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны, передает «Sputnik Армения».



Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Гегам Манукян, представители Республиканской партии Эдуард Шармазанов и Давид Амбарцумян, бывший вице-спикер парламента Армении Ара Саакян задержаны согласно ч.1 ст. 225.1 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, применением огнестрельного оружия, либо оказанием вооруженного сопротивления представителю власти).

Представитель «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, лидер партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян, лидер партии «Одна Армения» Артур Газинян задержаны согласно ч. 1 ст. 307.1 УК Армении (нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну).

Политолог Сурен Суренянц и глава партии «Отечество» Артур Ванецян задержаны согласно обеим статьям.

В качестве меры пресечения в отношении еще двух человек — Ваагна Чахаляна и Грачья Гукасян — выбрана подписка о невыезде. Они обвиняются в организация массовых беспорядков.

В Ереване 11 ноября проходил митинг оппозиции, которая добивалась созыва внеочередного заседания парламента с целью объявления вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну, а затем — денонсации последних соглашений по Нагорному Карабаху. Но провести внеочередное заседание парламента не удалось из-за отсутствия кворума.

