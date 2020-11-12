ГРУ курировало проект с фейками о сбитом MH17

Журналисты из проекта Bonanza media, распространявшие фейки о сбитом малазийском лайнере рейса MH17, работали под контролем и руководством ГРУ. Об этом пишут в своем расследовании Bellingcat и The Insider.

Основываясь на переписке генерала Андрея Ильченко, помощника главы ГРУ Костюкова, и полковника ГРУ Сергея Чабанова, расследователи утверждают, что сотрудники ГРУ создавали и редактировали фейковые материалы совместно с группой «журналистов», а также организовали для них поездку на Донбасс.

Bonanza Media — медиа-проект, посвященный публикации альтернативных версий катастрофы Боинга MH17. Он был основан в начале 2019 года бывшей журналисткой RT Яной Ерлашовой и голландским блогером Максом ван дер Верффом. Еще работая на RT, Ерлашова стала автором документальных фильмов, критикующих голландское расследование, ее обвиняли, среди прочего, в том, что ради сюжета она подбросила обломки самолета рядом с местом крушения. Макс ван дер Верфф, критикующий украинские власти и симпатизирующий самопровозглашенным ДНР/ЛНР, был постоянным героем российских государственных СМИ, где отстаивал теорию о непричастности России к сбитию пассажирского самолета.

В исследовании Bellingcat и The Insider говорится, что Bonanza Media координировал полковник Сергей Чебанов. Он был в постоянном контакте с Ерлашовой. «Ему присылали черновики статей, предназначенные для публикации на веб-сайте Bonanza Media, а также черновики рекламных материалов для мероприятий с участием Bonanza», — отмечается в расследовании.