Россия вводит санкции против руководящих структур ФРГ и Франции

Россия вводит ответные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров это ответ на санкции, введенные из-за отравления Алексея Навального, передает ТАСС.

«Они уже приняты. Об этом мы скоро сообщим нашим германским и французским коллегам. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции», — отметил Лавров.



Министр также заявил, что Россия не может исключать версии об отравлении Навального либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite: «У нас есть все основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite. Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета. Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов».

Ранее Евросоюз ввел санкции против россиян из-за отравления Алексея Навального. В список вошли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также государственный научный институт органической химии и технологии.