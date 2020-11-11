Протестующие в Ереване дали Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки

Если премьер Армении Никол Пашинян не уйдет в отставку добровольно, то депутаты до полуночи должны выразить ему свое недоверие, потребовали митингующие в Ереване.

Как сообщает «Sputnik Армения», представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сказал, что необходимо созвать внеочередное заседания парламента. Если депутаты не соберутся до полуночи, но его однопартийцы выступят с пресс-конференцией, где представят свои дальнейшие шаги. После речи Сагателяна участники митинга заявили о своем намерении остаться возле здания парламента до полуночи.

Митинг 17 оппозиционных политических сил начался в 13։00. Полиция задержала около 130 человек, но несколько часов спустя начала отпускать их. Многие вернулись в ряды протестующих.