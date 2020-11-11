Татьяна Становая об эволюции системы госвласти

Все пишут, что новый глава ФАС Максим Шасколький близок к Ковальчукам, так как Борис Ковальчук возглавляет Интер РАО. Но Борис Ковальчук также был и главой совета директоров ПСБ, которой руководил Шаскольский. Вообще интересная картинка складывается. Бориса Ковальчука заблокировали на пост министра энергетики (говорят, что Сечин), зато близкий к нему (Ковальчуку) Шасколькский стал главой ФАС. Вот такой размен получается.

А вообще система государственной власти эволюционирует. Вместо прямых ставленников тех или иных крупных игроков важные позиции «заполняются» аватарами. Аватар (в современном понимании) - графическое представление пользователя. Вот высокопоставленные чиновники становятся такими аватарами, у которых пользователей может быть много, в зависимости от рынка, индустрии или функции. Именно поэтому никакие Сечины, Чемезовы или Ротенберги/Ковальчуки (старшие) во власть ни за что не пойдут. Они - пользователи. А молодые технократы - их аватары. Причем не именные, а на предъявителя.

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