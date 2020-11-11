Росреестр рассекретил имена сыновей бывшего генпрокурора

Росреестр рассекретил в своих документах имена сыновей бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Чайки. Об этом пишут «Открытые медиа», изучившие выписки на семь объектов недвижимости недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Сейчас в качестве собственников в данных ЕГРН указаны Игорь Чайка и Артем Чайка, хотя ранее там значилось ЙФЯУ9 и ЛСДУ3, а потом в качестве владельцев недвижимости Росреестр указывал «физическое лицо» или «Российскую Федерацию».

Юрий Чайка покинул пост генпрокурора в январе 2020 года. После этого он перестал быть особо охраняемой персоной, поэтому Росреестр рассекретил сведения о недвижимости его семьи, пояснил собеседник «Открытых медиа» в ведомстве.



Засекретил имена сыновей генпрокурора Росреестр в 2015 году после расследования Алексея Навального.