Эрдоган: Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что подписан протокол по созданию совместного турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По его словам, таким образом Турция вместе с Россией будет контролировать действенность договоренностей по Карабаху, передает Anadolu. Посредством этого центра будут регулироваться все шаги по предотвращению нарушений режима прекращения огня.

Ранее о том, что в Нагорном Карабахе будет развернута совместная миротворческая миссия из военнослужащих России и Турции, говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Между тем, в МИД России заявляли, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян также говорила, что «заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности».

Как пояснили сегодня в Кремле Россия и Турция будут взаимодействовать в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. «Область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, речь идет о мониторинговом центре», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Анкара никогда не обсуждали возможность введения совместных миротворческих сил в Нагорный Карабах.