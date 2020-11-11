Полномочия российских миротворцев Карабахе не определены

Конкретные задачи и права российских миротворцев в Нагорном Карабахе будут уточняться в ходе переговоров между сторонами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, эти функции еще предстоит уточнить, так как они пока не были конкретизированы между двумя президентами. Но основная функция — прекращение огня и военных действий, коридор. Другие нюансы еще предстоит уточнить», — цитирует Пескова РБК.



Песков также не смог сказать, имеют ли российские миротворцы право использовать оружие для выполнения своих задач.

Переброска военных российской миротворческой бригады началась после подписания соглашения между Баку, Ереваном и Москвой в ночь на 10 ноября. Всего для выполнения миссии в зону конфликта прибудут 1960 военных, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц автомобильной и спецтехники.

