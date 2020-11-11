Владельцем дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит оказалась семья Назарбаева

Дарига Назарбаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, оказалась владелицей лондонского дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 221b. Об этом говорится в расследовании SourceMaterial, опубликованном в The Times, передает Znak.com. Благодаря документам, полученным расследователями SourceMaterial, стало известно, что Назарбаевой и ее сыну принадлежит не только знаменитый дом, но и прилегающие здания общей стоимостью 140 млн фунтов стерлингов.

Поиск владельца известного дома на Бейкер-стрит долгие годы осложнялся тем, что следы терялись в офшорах. Но утечка данных позволила узнать, что Назарбаева контролировала Farmont Investors Corporation, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Именно эта компания владела бизнесом, на который было зарегистрировано здание.

Сама Назарбаева и ее адвокаты отказались отвечать на вопросы о зданиях на Бейкер-стрит, а также об источниках доходов, на которые они были куплены.