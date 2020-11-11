Журналиста оштрафовали на 300 тысяч по статье о фейках из за поста об «адептах смертниках»

Суд в Нижегородской области оштрафовал на 300 тысяч рублей журналиста Александра Пичугина по статье о фейках из-за поста в telegram-канале об «адептах-смертниках», распространяющих коронавирус. Об этом сообщает «Медиазона».

Прокуратура требовала назначить Пичугину два с половиной года ограничения свободы. Он не признал вину, по его словам, «не все поняли сарказм».

12 апреля, в Вербное воскресенье, он опубликовал пост о том, что «конкретная организация» собирает своих «адептов-смертников» в «специально оговоренных местах», где те «сознательно нарушают санитарные правила». В этот день в нижегородском Дивеевском монастыре собралось много верующих, несмотря на пандемию коронавируса.