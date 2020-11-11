«Самоизоляция» и «обнуление» стали словами года по версии Института русского языка

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» словами 2020 года. Как выяснили эксперты, наиболее значимыми и обсуждаемыми темами года стали пандемия и изменение Конституцию, рассказал ТАСС научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Отобранные слова, по его словам, характеризуются, с одной стороны, высокой частотностью, с другой — смысловой емкостью и значимостью. «По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на втором месте», — сказал Осадчий.

В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка».

Ранее редакция Collins English Dictionary назвала lockdown словом 2020 года.