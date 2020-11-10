Путин назначил нового вице-премьера и пять министров

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера и пять федеральных министров, которых ранее согласовала Госдума.

Экс-глава Минэнерго Александр Новак стал вице-премьером, его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем Минвостокразвития вместо него стал Алексей Чекунков. Минстрой возглавил Ирек Файзуллин, а Минтранс Виталий Савельев.

В понедельник премьер Михаил Мишустин внес эти кандидатуры в Госдуму, которая сегодня утвердила их.