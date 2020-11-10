Игорь Эйдман: Сам себя переиграл

Очевидно, что Путин предал Армению и дал Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции. Без санкции России Азербайджан просто не решился бы на такое масштабное наступление

Российский диктатор сделал это, стремясь наказать Армению за революцию, чужими руками нокаутировать ее и поставить на колени, а потом разыграть роль миротворца и усилить военное присутствие в регионе.

План вроде бы удался. Но это временная удача. Глупо говорить, что "Путин всех переиграл". Все глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнется с Турцией. И результат этого, как показывает соревнование российского и турецкого вооружения на армяно-азербайджанской войне, может быть для России плачевным.

Апдейт. Столкновение с Турцией не за горами. Разгорается конфликт по поводу участия турков в "миротворческой операции".

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