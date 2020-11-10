Пашинян признал свою ответственность за происходящее в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал личную ответственность за то, что произошло в Нагорном Карабахе.

«Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам. Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны», — обратился он к гражданам в Facebook (перевод Би-би-си).

Пашинян, а также президенты Азербайджана и России подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Это вызвало протесты в Ереване, переросшие в беспорядки. Протестующие ворвались в здания правительства и парламента Армении. Парламентская оппозиция заявила о намерении аннулировать договоренности.