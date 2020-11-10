В Азербайджане возбудили уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о халатности после того, как военные страны сбили российский вертолет Ми-24 на территории Армении.

«Прокуратура при участии военных экспертов провела осмотр ракетной установки, а также информационных систем, допросила военнослужащих той воинской части, где был произведен пуск ракеты, изъяла необходимые документы и провела другие необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся интенсивные следственные мероприятия для установления личности виновных и привлечения их к ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Российский вертолет Ми-24 сбили 9 ноября из переносного зенитного ракетного комплекса при сопровождении автоколонны по территории Армении вблизи границы с Азербайджаном. Два члена экипажа погибли, третий получил ранения. Азербайджан признал, что его военные по ошибке атаковали российский вертолет.